ВОЗ высоко оценила вклад России в науку и борьбу с пандемией

ВОЗ высоко оценила вклад России в науку и борьбу с пандемией
Глава ВОЗ оценил вклад России создании вакцины от коронавируса "Спутник V". Фото: правительство Ленобласти

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно оценил инвестиции России в науку при создании вакцины от коронавируса «Спутник V».

Гебрейесус написал в своем Twitter, что у него состоялся телефонный разговор с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко о пандемии коронавируса, вакцине «Спутник V» и включении этого препарата в список лекарств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Он заявил, что ценит вклад властей РФ в науку.

Глава ВОЗ и министр здравоохранения также обсудили систему первичной медпомощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с заболеваниями, не относящимися к инфекционным.

«ВОЗ очень ценит ведущую роль России и ее финансовую поддержку в этой сфере», — заключил Гебрейесус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ученые создали домашний экспресс-тест на коронавирус.

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