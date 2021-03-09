Пулково работает без отмен и задержек 9 марта

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт работает без отмен и задержек. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно во вторник, 9 марта. Как сообщили на сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса

Отметим, позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.