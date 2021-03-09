Петербургская модель проломила бабушке череп из-за отказа дать денег на алкоголь

Девушку доставили в полицию, где на нее составили протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Фото: pixabay

Девушку доставили в полицию, где на нее составили протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Фото: pixabay

В Петербурге полиция продолжает разбираться в обстоятельствах семейной ссоры между 25-летней моделью и ее 81-летней бабушкой — профессором, доктором медицинских наук. Пьяная внучка избила пенсионерку после отказа дать денег на алкоголь.

Как сообщает «Комсомольская правда», поздним вечером 8 марта пьяная девушка пришла в гости к родственнице. В полтретьего ночи она позвонила в скорую и сообщила, что ее бабушка упала в результате несчастного случая. Однако прибывшие медики не поверили услышанному.

Потерпевшую женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

Полицейские опросили родственников и выяснили, что внучка пришла к родственнице, чтобы попросить денег на продолжение банкета, но получила отказ и критику за неподобающий образ жизни. Девушка обиделась на эти слова и набросилась на бабушку с кулаками.

Про пожилую петербурженку известно, что она работает детским пульмонологом в нескольких больницах, в том числе в областной. Также она трудится кафедре Научно-исследовательского института пульмонологии Первого медицинского университета. На счету медика более 150 научных публикаций.

В итоге девушку доставили в полицию, где на нее составили протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд заключил 25-летнюю модель, избившую бабушку, под стражу до 6 мая.