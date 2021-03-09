Под Петербургом спасли заблудившегося фотографа, едва не погибшего от холода в лесу

Спасатели обернули его одеялом-фольгой, переодели в сухи теплые вещи и вывезли из леса на волокушах. Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Спасатели обернули его одеялом-фольгой, переодели в сухи теплые вещи и вывезли из леса на волокушах. Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Молодой человек отправился в лес во Всеволожском районе Ленобласти за красивыми снимками, но едва не стал жертвой зимней природы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района, фотограф хотел сделать снимки заснеженного леса рядом с Кузьмолово. Молодой человек вышел вечером 7 марта, взяв с собой легкие вещи, рюкзак и фотоаппарат. Несколько часов он не выходил на связь, и уже ночью родственники обратились в экстренные службы. На следующее утро парень был найден живым.

Спасатели обернули его одеялом-фольгой, переодели в сухи теплые вещи и вывезли из леса на волокушах. Идти самостоятельно фотограф уже не мог — ноги замерзли до такой степени, что он их на чувствовал. С признаками сильного переохлаждения парня отправили в больницу.

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