Под Петербургом спасли заблудившегося фотографа, едва не погибшего от холода в лесу

Под Петербургом спасли заблудившегося фотографа, едва не погибшего от холода в лесу
Спасатели обернули его одеялом-фольгой, переодели в сухи теплые вещи и вывезли из леса на волокушах. Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Молодой человек отправился в лес во Всеволожском районе Ленобласти за красивыми снимками, но едва не стал жертвой зимней природы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района, фотограф хотел сделать снимки заснеженного леса рядом с Кузьмолово. Молодой человек вышел вечером 7 марта, взяв с собой легкие вещи, рюкзак и фотоаппарат. Несколько часов он не выходил на связь, и уже ночью родственники обратились в экстренные службы. На следующее утро парень был найден живым.

Спасатели обернули его одеялом-фольгой, переодели в сухи теплые вещи и вывезли из леса на волокушах. Идти самостоятельно фотограф уже не мог — ноги замерзли до такой степени, что он их на чувствовал. С признаками сильного переохлаждения парня отправили в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в феврале в Петербурге искали 40 пропавших детей.

ленобласть пропавший человек спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семьи Ленобласти получат 370 млн рублей на улучшение жилищных условий
Ученые назвали продукты для снятия стресса
Беглов рассказал о самочувствии спустя 9 дней после вакцинации от коронавируса
«Ночлежка» просит петербуржцев приносить блины
Под Петербургом спасли заблудившегося фотографа, едва не погибшего от ...
На Дачном петербуржцы наблюдали за сгорающей дотла иномаркой
Пригожин считает, что Manizha вряд ли победит на «Евровидении»
Песков отреагировал на сравнение «Спутника V» с «русской ...