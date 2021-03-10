Ритуальная компания в Петербурге закупила 2 тысячи мешков для бездомных

Ритуальная компания в Петербурге закупила 2 тысячи мешков для бездомных
Компания закупила мешки для трупов. Фото: pixabay

В Петербурге ритуальная компания пополнила запас патологоанатомических мешков, куда заворачивают трупы людей.

Патологоанатомические мешки с молниями используют при транспортировке тел граждан без определенного места жительства, а также людей, личность которых не удалось остановить.

По данным сайта госзакупок, электронный аукцион по закупке мешков проходил в конце января — начале февраля. Заказчиком было Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ритуальные услуги».

Цена договора составляла почти 254 тысячи рублей. Один пакет стоит около 128 рублей, а всего их нужно было почти 1900 штук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный закупил 45 машин, которые будут бесплатно возить на томографию петербуржцев с COVID.

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