Жителей Петербурга призвали не кормить ворон и голубей

В Комитет по природопользованию Петербурга призвали местных жителей не подкармливать постоянно ворон и голубей, так как это приводит к увеличению численности этих птиц.

«Вороны или стаи голубей — это естественные спутники человека и ничего страшного в их соседстве нет. Но и усиленно спасать птиц, устраивать для них регулярно кормовые площадки тоже совершенно неправильно. Следует придерживаться золотой середины —можно оставаться добрыми соседями с животными, воспринимая их как данность, при этом не вмешиваясь в естественные природные процессы, но и стараться минимизировать недостатки результатов человеческой деятельности», — отметил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович в эфире телеканала 78.

Отмечается, что скопление птиц в местах их регулярного кормления создаёт определённые неудобства горожанам и приводит к засорению территории. Кормление голубей и ворон способствует избыточному размножению птиц, препятствует конкуренции и естественному отбору, нарушая, таким образом, природные механизмы регуляции популяции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вороны, живущие в городах, постоянно доедают найденные в мусорных баках объедки. Сейчас, когда люди массово едят фастфуд, птицы тоже страдают от вредной пищи.