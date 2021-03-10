Власти Польши признали, что Россия достроит газопровод «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В Польше признали, что Россия достроит газопровод «Северный поток — 2″.

«Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен», — заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский в эфире Польского радио

Он отметил, что остались еще многочисленные юридические нюансы, связанные с началом его эксплуатации. Ранее со стороны Польши предпринимались попытки остановить или замедлить строительство «Северного потока 2», стране также призывала к этому своих союзников в ЕС и Соединенных Штатах.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.