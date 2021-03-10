Утром петербуржец обнаружил у себя к квартире труп своего собутыльника

Житель Василеостровского района обнаружил в своей квартире труп мужчины, с которым накануне выпивал алкоголь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта в полицию поступило сообщение от мужчины 1971 года рождения о том, что в его квартире в доме на Морской набережной лежит труп неизвестного.

Со своим гостем он познакомился около часа ночи недалеко от станции метро «Приморская». Они решили выпить в квартире заявителя. Соседи услышали шум и вызвали полицию. Хозяина квартиры увезли в отдел полиции и отпустили утром.

Вернувшись домой, он обнаружил своего гостя мертвым. Рядом с телом лежали пустой одноразовый шприц и упаковка от него. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества и пакет со следами уже другого вещества, а также три сотовых телефона.