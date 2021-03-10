Звезды шоу «Голос» и Мариинки поблагодарили петербургских медиков в БКЗ

Известные артисты, чиновники и предприниматели поблагодарили медиков за их труд во время пандемии коронавируса – сотрудников медицинских учреждений Петербурга и Ленобласти, а также членов их семей пригласили на концерт в честь Международного женского дня в БКЗ «Октябрьский».

Собрать в концертном зале настоящий героев в белых халатах стало возможным благодаря поддержке «Группы ЛСР» — девелопера №1 Петербурга по объемам строительства. Компания поблагодарила медиков за их огромный труд – они продолжают рисковать здоровьем и жизнью, оказывая помощь пациентам. Билеты на вечер распространяли бесплатно через медицинские учреждения Петербурга и Ленинградской области.

Одна из гостей, старшая медсестра в детском диагностическом центре Елена Калинина рассказала: «Мы получили билеты и накануне 8 марта решили с мужем приятно провести вечер. Знаем, что выступят победители «Голоса» — очень ждём. Благодарны ЛСР за такой вечер. Вот только буфета не хватает очень!» — отметила она.

Женщин-медиков со сцены БКЗ поздравили и чиновники. Фото: «Группа ЛСР»

Гостей вечера также поздравили вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев и заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов. Чиновники назвали медиков героями своего времени.

Олег Эргашев при этом добавил: за последний год никому не выпадало столько трудностей, как медикам. Вице-губернатор отметил и вклад бизнеса, который помогает медикам сохранять моральные силы в непростое время.

«Бизнес не в первый раз откликается, организуя мероприятия для медиков», — заметил Олег Эргашев.

Николай Емельянов также поздравил медиков и сообщил, что власти Ленинградской области продолжат поддерживать работников сферы здравоохранения.

«Сегодняшний концерт поддержан «Группой ЛСР». Правительство Ленинградской области говорит за это спасибо социально ответственному бизнесу», — сказал он и добавил: многие компании не только устраивали мероприятия для медиков, но и помогали с приобретением лекарств и амуниции для медицинских работников.

Певица Дина Гарипова призналась: выступать перед медиками — честь для нее. Фото: «Группа ЛСР»

По-настоящему весеннее настроение гостям вечера подарили солисты Мариинского театра. В финале шоу выступила победительница проекта «Голос» Дина Гарипова, которая призналась: петь перед медиками – честь для нее.