СКА 10 марта вновь встретится с минским «Динамо» в Ледовом

Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В среду, 10 марта, в петербургском Ледовом дворце состоится вторая встреча хоккейного клуба СКА и минского «Динамо» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» вышли победителями в трех матчах подряд, однако четвертая встреча, — с «Динамо», в гостях у минчан, — оказалась неудачной: хозяева выиграли со счетом 2:1. Подопечные Валерия Брагин, однако, все равно ведут со счетом 3-1 в серии, длящейся до трех побед.

Напомним, что в прошлом матче решающей стала забитая в третьем периоде шайба Дениса Мосалева. После этого тренерский штаб СКА запросил блокировку вратаря Александра Самонова со стороны капитана «Динамо» Роба Клинкхаммера. После длительного обсуждения арбитры все же засчитали гол. Сегодня у петербуржцев есть шанс взять реванш.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 марта «Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 2:1 на встрече в Казани.