Кредиторы компании ООО «Простор» требуют называть одного из них «Моя маленькая принцесса»

Кредиторы петербургской строительной компании «Простор» после её банкротства обязали конкурсного управляющего обращаться к одному из коллег-мужчин кредиторов «Моя маленькая принцесса».

Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). К такому решению кредиторы пришли после собрания, на котором обсуждалось банкротство заемщика. Конкурсный управляющий Дмитрий Бакаминов объяснил, что никак не смог отговорить стороны от обсуждения данного вопроса. «Это решение в любом случае ничтожно, но на всякий случай я вчера направил в арбитражный суд заявление о признании недействительным этого решения собрания кредиторов», — заявил он в беседе с «Фонтанной».

При этом Бакаминов подчеркнул, что исполнять данное решение не собирается, хотя формально вопрос считается решенным. Отметим, что ООО «Простор» признана банкротом еще в 2012 году. Дмитрий стал конкурсным управляющим в 2018 году, сменив четверых предшественников на этом посту. Кредитор и совладелец «Простора» Александр Лисов был недоволен его работой и требовал отстранить управляющего от должности, однако суд ему отказал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отправлен под арест экс-глава Кировского района за намеренное банкротство «Водоканала» и долги в 600 млн рублей.