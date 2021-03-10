В Петербурге снова изменили сферы деятельности вице-губернаторов

В среду, 10 марта, стало известно, что губернатор Северной столицы Александр Беглов внес очередные изменения в сферы деятельности вице-губернаторов Санкт-Петербурга.

Так, с сегодняшнего дня руководитель Администрации губернатора Валерий Пикалев займется, помимо прочего, контролем и координацией деятельности Комитета имущественных отношений (КИО), Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также Комитета поприродопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Новые обязанности появились и у Александра Бельского, в ведение которого теперь входит работа Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитета территориального развития Санкт‑Петербурга, а также отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичные изменения градоначальник уже вносил неделю назад, 2 марта.