Россиянам рассказали, сколько можно съедать блинов за один раз

Россиянам рассказали, сколько можно съедать блинов за один раз
Лучше есть блины в умеренном количестве. Фото: Pixabay

Норма для женщин и мужчин отличается.

Врач-терапевт рассказал, что лучше не съедать больше шести блинов за один раз. Это позволит избежать ряда проблем с самочувствием, пишет РИА Новости.

Эксперт рекомендует женщинам съедать максимум четыре блина, а мужчина – до шести. В качестве начинки лучше всего подходит птица, икра и говядина, а вот с джемом, вареньем или сгущенкой лучше не перебарщивать.

Если съесть слишком много блинов, то можно получить тяжесть в желудке и несварение, в худшем случае – рвоту. Угощение считается калорийным, так что россияне могут набрать пару лишних килограммов во время Масленицы.

Напоминаем, что Масленица в 2021 году началась 8 марта и закончится 14 марта. После масленичной недели начинается Великий пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ночлежка» просит петербуржцев приносить блины. Неравнодушных граждан просят порадовать бездомных во время Масленицы.

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