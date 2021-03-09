«Ночлежка» просит петербуржцев приносить блины

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Бездомные будут рады угощениям на Масленицу. Фото: Pixabay

Неравнодушных граждан просят порадовать бездомных во время Масленицы.

Сотрудники «Ночлежки» объявили о начале сбора блинов для бездомных. Угощения будут принимать с 9 по 14 марта по адресу Боровая, 112б. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе фонда.

Отмечается, что в «Ночлежке» будут рады любым блинам – сладким и сытным, толстым и тонким, с начинкой и пустыми, так как «голодные люди будут рады всем угощениям». Сотрудники фонда добавляют, что рады помощи после окончания Масленицы, так что можно приносить блины и после праздников, главное, чтобы они были свежие и вкусные.

Известно, что акция также проходит в Москве – там блины ждут по адресу Бумажный 2/2 строение 6.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что благотворительная организация «Ночлежка» собирает проездные и жетоны для своих подопечных. В приюте объясняют, что так подопечным будет проще добраться до различных проектов организации, расположенных в разных частях города.

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