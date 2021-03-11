В четверг Пулково работает без отмен и задержек

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт работает без отмен и задержек. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно во четверг, 11 марта. Как сообщили на сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса

Отметим, позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора в феврале проверили здоровье более 20 тысяч животных, летевших через аэропорт Пулково к заказчикам.