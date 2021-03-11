Женщина пострадала в ДТП с трактором-«перевертышем» и легковушкой на Октябрьской набережной

Женщина пострадала в ДТП с трактором-&#171;перевертышем&#187; и легковушкой на Октябрьской набережной
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Октябрьской набережной в Петербурге произошло ДТП с участием «перевертыша». Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и трактор.

Авария случилась в ночь на четверг, 11 марта, кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Перед улицей Дыбенко», — уточнил автор записи.

На кадрах видно, что у легковушки повредился капот, а трактор перевернулся на бок. Причины столкновения выясняются.

Как сообщил 78.ru, в результате столкновения пострадала 42-летняя женщина. Ее с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Лиговском проспекте столкнулись три автомобиля. Машины заняли средний ряд и, по словам очевидцев, не сильно мешали другим участникам движения.

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