Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -33 градусов

Водителям стоит быть осторожнее - метель может серьезно снизить видимость на дорогах. Фото: pixabay.com

Водителям стоит быть осторожнее - метель может серьезно снизить видимость на дорогах. Фото: pixabay.com

Спасатели предупреждают жителей Ленобласти о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

Так, ночью и утром в четверг, 11 марта, в большинстве районов области ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов. Местами столбик термометра опустится до -33 градусов.

По прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на следующий день в регионе ожидаются осадки, метель, порывы ветра силой до 15-18 м/с. На дорогах гололедица. А в выходные автолюбителей предупреждают о налипании мокрого снега.

Спасатели предостерегли местных жителей от поездок из-за повышенной вероятности автомобильных аварий. А также убедительно просят воздержаться от выхода на ледовые поля водоемов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.