Морозы отступают: в Петербурге в четверг будет облачно и прохладно

Морозы отступают: в Петербурге в четверг будет облачно и прохладно
В городе ожидается облачная погода. Фото: pixabay.com

В Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В четверг, 11 марта, антициклон продолжит свое движение на юг, и его влияние на погоду будет ослабевать. Морозы будут отступать.

Температура воздуха в городе будет варьироваться от 4 до 6 градусов мороза, по области похолодает до -11. Подует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг Пулково работает без отмен и задержек. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

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