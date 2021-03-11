«Взлетит на воздух»: петербуржец пригрозил взорвать дом на Тореза

В Выборгском районе Петербурга местный житель пригрозил взорвать один из жилых домов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в среду, 10 марта. В отдел полиции поступило сообщение с неустановленного телефонного номера. Аноним заявил, что является жителем дома 40 по проспекту Тореза, а после добавил, что «указанный дом взлетит на воздух».

Как сообщили стало известно Gazeta.spb, к месту ЧП оперативно прибыли правоохранители. Они осмотрели здание, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Эвакуация не производилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» несколько ТЦ и УФМС.