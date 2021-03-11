В Петербурге на станции метро «Маяковская» произошло возгорание в тоннеле

Сегодня утром в Петербурге на станции метрополитена «Маяковская» произошел пожар в тоннеле. Пассажиров выводят из метро из-за задымления.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, «Маяковская» закрыта с 08:31 утра из-за технических причин. Поезда проезжают станцию без остановки. Со слов очевидцев, в тоннеле при подъезде к станции загорелся кабель, там был открытый огонь. Это привело к задымлению на станции.

Одновременно с этим в метро закрыли несколько станций Невско-Василеостровской линии — «Беговую», «Приморскую» и «Василеостровскую».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиры петербургского метро стали очевидцами драки в вагоне.