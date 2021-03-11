За год в Петербурге появилось больше 93 тысяч новых адресов

За год в Петербурге появилось больше 93 тысяч новых адресов
Адреса должны присваиваться каждому объекту недвижимости, квартире, офису и парковочному месту, а также земельным участкам. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В течение 2020 года Федеральная информационная адресная система пополнилась сведениями о 93 164 объектах, возведенных на территории Северной столицы.

Об этом в четверг, 11 марта, информирует пресс-служба Комитета имущественных отношений. Большинство новых адресов получили квартиры и нежилые помещения — примерно 80% от общего числа. Еще 15 тысяч адресов присвоили парковочным местам, порядка 1,9 тысячи — земельным участка и около 1,6 тысячи — различным зданиям и сооружениям.

Напомним, что по закону каждый объект капитального строительства, квартира, офис, машиноместо и земельный участок должны обладать адресом. В общей сложности, в течение 2020 года КИО подготовил свыше 3 тысяч решений в отношении земельных участок и более 2,3 тысяч заключений по объектам недвижимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувший год «ТЭК СПб» удалось заработать 315 млн рублей.

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