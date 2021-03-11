В Петербурге умер композитор фильма «Гардемарины, вперед!»

В четверг, 11 марта, ушел из жизни известный советский и российский композитор, народный артист РФ Виктор Лебедев.

Музыканту умер на 87-м году жизни. Трагическую новость сообщила его студентка, певица и автор песен Ирина Летина на своей странице во «ВКонтакте». Причина смерти Лебедева, как и дата и место прощания с композитором и педагогом пока неизвестны.

Виктор Лебедев родился в 1935 году и был выпускником Ленинградской консерватории 1960 года. В том же году он поступил на работу в Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской (ныне СПбГИК). Композитор стал профессором, деканом факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК и заведующим кафедрой мюзикла. Он создал музыку к более чем сотне кинокартин и мультфильмов, среди которых «Вперед, гардемарины!», «Трудно быть богом», «Зависть богов» и многие другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 марта ушел из жизни бывший начальник Нахимовского училища.