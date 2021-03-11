Петербуржца на три месяца лишили прав за то, что не уступил дорогу скорой

Петербуржца на три месяца лишили прав за то, что не уступил дорогу скорой
Мужчина признал вину и объяснил, что просто не понял маневров водителя. Фото: pixabay

Жителя Северной столицы привлекли к административной ответсвенности за то, что он не уступил дорогу машине скорой помощи.

В четверг, 11 марта, его признал виновным мировой судья участка №25 Выборгского района Санкт-Петербурга, информирует объединенная пресс-служба городских судов. Инцидент произошел около 8 часов утра 27 января. Водитель ехал по проспекту Энгельса в сторону улицы Рашетова на своем Suzuki SX4, когда за ним с сиреной и проблесковым маячком появилась скорая. Несмотря на правила дорожного движения, нарушитель продолжил движение, не пропустив машину медиков.

Петербуржец признал вину в полном объеме и объяснил, что поступил таким образом, так как не понял манёвров водителя. Суд постановил лишить нарушителя водительских прав сроком на три месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-сотрудницу ЗакСа Петербурга, юриста Анну Довгалюк лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей после инцидента с вождением в нетрезвом виде.

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