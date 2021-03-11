Экс-подчиненную спикера ЗакСа Макарова лишили прав на 1,5 года за отказ от прохождения освидетельствования

Экс-подчиненную спикера ЗакСа Макарова лишили прав на 1,5 года за отказ от прохождения освидетельствования
Анна Довгалюк. Фото: скриншот видео в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте"

В четверг, 11 марта, мировой судья судебного участка № Центрального района Северной столицы привлек к административной ответственности бывшую сотрудницу Законодательного собрания, активистку и юриста Анну Довгалюк.

Как информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга, 21 января 2021 года около 6 часов утра Довгалюк задержали за рулем «Мерседеса» на проспекте Бакунина с признаками опьянения. Речь девушки, согласно материалам дела, была несвязной, от неё исходил отчетливый запах спиртного, а движения были неустойчивыми.

Сама Довгалюк отрицала опьянение. Инспекторы ДПС предложили нарушительнице пройти медицинское освидетельствование, однако от процедуры экс-сотрудница ЗакСа оказалась. Суд усмотрел в ситуации нарушение п.2.3.2 ПДД РФ (водитель обязан проходить по требованию сотрудников полиции освидетельствование на состояние опьянения), в связи с чем юриста оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года.

При этом на заседание обвиняемая не явилась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем известна Анна Довгалюк помимо громкого инцидента с нетрезвым вождением.

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