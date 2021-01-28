Акция против раздвинутых ног в метро и закладки в библиотеках: чем прославилась уволенная из ЗакСа за пьяное ДТП Довгалюк

Юрист Анна Довгалюк все-таки лишилась работы в Законодательном Собрании Петербурга после пьяного ДТП в центре Северной столицы. Авария, виновницей которой ей считают, стала лишь одним скандалом из череды.

Резонансное ДТП на Херсонской улице с участием Mercedes S450 произошло ранним утром 23 января. За рулем авто, по предварительным данным, находилась юрист Законодательного Собрания, в прошлом активистка, Анна Довгалюк.

Иномарка влетела в стоящий на светофоре автомобиль. Инспекторы ДПС заподозрили, что девушка за рулем находится в нетрезвом состоянии, но проходить медицинское освидетельствование она отказалась – утверждала, что просто засмотрелась в телефон.

Правоохранители сняли Довгалюк на видео, на которым слышно, как она грубо разговаривает с инспекторами, при этом она заявляет, что опасается того, что ей что-то «подмешают» или «подкинут».

В среду, 27 января, стало известно об увольнении юриста. Как заявил спикер парламента Вячеслав Макаров, распоряжение он подписал тем же утром, когда и произошло ДТП. Он отметил, что отказ от освидетельствования – это вызов.

Новостями о пьяном ДТП Довгалюк лишь подтвердила свою скандальную славу. В Петербурге она прославилась благодаря акции в метро против мужчин, которые сидели с раздвинутыми ногами. На штаны таким пассажирам она вместе с другой девушкой выливала отбеливатель.

Во время другой акции Довгалюк выступала против апскертинга (подсматривания и съемки под юбками). Петербурженка задирала платье на станциях городского метрополитена и фотографировалась.

Довгалюк также прятала в петербургской библиотеке закладку стоимостью якобы 1,5 тысяч долларов. Таким образом активиста собиралась привлечь внимание к проблеме закладок с наркотиками, которых на тот момент, по словам девушки, в Петербурге было спрятано более чем на 60 млн рублей. При этом она призвала наркозависимых искать деньги в петербургских библиотеках, чтобы «обрести будущее».