В России раскритиковали высказывание премьера Литвы о «Северном потоке — 2»

В России раскритиковали высказывание премьера Литвы о «Северном потоке &#8212; 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Посольство России в Литве осудило высказывание премьер-министра республики Ингриду Шимоните по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».

В сообщении в Twitter говорится, что «безосновательные обвинения Ингриды Шимоните в адрес Москвы в немецкой прессе — на сей раз в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2».

В посольстве отметили, что создается впечатление, словно риторика против российской стороны стала самоцелью, для которой подходят любые поводы.

Ранее премьер-министра республики Ингрида Шимоните сказала, что «Северный поток — 2» «неотделим от геополитического влияния Кремля на ЕС».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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