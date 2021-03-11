Вечером пробки в Петербурге достигли восьми баллов

Вечером 11 марта заторы на дорогах Петербурга достигли восьми баллов. Петербургские водители стоят в пробках. Ситуацию на дорогах города усложнили аварии.

Движение транспортных средств затруднено на Ушаковской набережной и на Приморском проспекте, где произошло ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на проспекте Обуховской обороны, Невском и Владимировском проспектах, а также на Садовой улице.

Также осложнилось движение в Петроградском районе. Километровые заторы растянулись по Каменоостровскому проспекту, Аптекарской набережной, Песочной набережной и улице профессора Попова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.