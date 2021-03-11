В Комитете по транспорту объяснили утреннее закрытия станций на «зеленой ветке» метро

Утром 11 марта из-за задымления на «Маяковской» временно закрыли движение поездов на «зеленой» ветке. В Комитете по транспорту Петербурга сообщили, что это произошло из-за нарушенной изоляции кабельной муфты.

На участке от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского 1» по одному пути было закрыто движение поездов во избежание возгорания для проведения противопожарных работ. Оно продолжалось 35 минут (с 8:59 до 9:34). Позже на 13 минут было приостановлена работа всей линии (с 9:21 до 9:34), сообщили в ведомстве.

В комитете также добавили, что срок устранения инцидента составил 20 минут, поэтому было принято решение не задействовать резервные автобусы для развозки пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после задымления на «Маяковской» машины спецслужб начали появляться у ближайших станций – «Гостиного двора» и «Площади Восстания». В подземку спустились пожарные, подъехали машины аварийных служб и скорой помощи.