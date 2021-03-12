Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 23 тысячи человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 22 946 человек.
Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 10 695 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.
С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1423 петербургских волонтера. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1150 человек. Выполнены 6012 заявок. Они помогают во время пандемии другим людям. Нуждающиеся жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.
Также с осени гуманитарную помощь получили 181 379 человек, им доставили продуктовые наборы.