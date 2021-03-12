Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 23 тысячи человек

Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 23 тысячи человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 22 946 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 10 695 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября на портале #мывместе зарегистрированы 1423 петербургских волонтера. Из них прошли обучение и получили аккредитацию 1150 человек. Выполнены 6012 заявок. Они помогают во время пандемии другим людям. Нуждающиеся жители города могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени гуманитарную помощь получили 181 379 человек, им доставили продуктовые наборы.

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