Утром в пятницу в Петербурге ожидаются 5-балльные пробки

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра заторы на дорогах достигнул 5 баллов, спустя час снова спадут на балл.

Так, красным отмечены участки на Кутузова, Арсенальной, Малоохтинской и Свердловской набережных, Новоладожской, Академика Лебедева, Благодатной, Салова и Бухарестской улицах. Каменноостровском, Обуховской Обороны и Московском проспектах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погода сегодня будет не самая благоприятная: усиление ветра, снег, метель, резкое падение атмосферного давления и оттепель в вечернее время.