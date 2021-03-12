Петербуржец накопил 800-тысячный долг по коммуналке за огромную квартиру

Известие о коммунальном долге не удивило должника - мужчина сообщил, что забывал оплачивать счета. Фото: УФССП по Петербургу

Известие о коммунальном долге не удивило должника - мужчина сообщил, что забывал оплачивать счета. Фото: УФССП по Петербургу

Судебные приставы взыскали с жителя Петербурга более 800 тысяч рублей коммунального долга. В течение пяти лет он не платил за квартиру в 337 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, с 77-летнего петербуржца взыскали 821 тысячу рублей в пользу управляющей компании. Последний раз мужчина оплачивал коммунальные услуги в 2016 году.

Судебные приставы посылали хозяину квартиры уведомление о возбуждении исполнительного производства, но в службу петербуржец так и не явился. Было принято решение вынести запрет регистрационных действий в отношении его внедорожника.

Вскоре необходимая сумма была обнаружена на одном из банковских счетов должника и впоследствии успешно списана.

После взыскания средств мужчина связался с приставами и сообщил, что сейчас лечится в другой стране и возвращаться на родину не планирует. Известие о коммунальном долге не удивило должника — мужчина сообщил, что забывал оплачивать счета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка заплатила штраф за пьяную езду только после вмешательства приставов.