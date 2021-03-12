Мужчина погиб от холода в сугробе в Солнечном

В Курортном районе Петербурга нашли замерзший труп мужчины, который арендовал дачу в пригороде.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло накануне днем в поселке Солнечное. Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что заметил тело в сугробе у дома №187 в 1-м Проезде.

Прибывшие на место полицейские обнаружили замерзший труп мужчины. Было установлено, что погибшему 53-года, он уроженец Архангельской области. В Солнечном он находился на арендованной даче во 2-м Проезде.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, грабивший петербурженок на Богословском кладбище. По всем фактам грабежей были возбуждены уголовные дела.