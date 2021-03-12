«Ленфильм»и издание «Питер» запишут аудиокниги

В стенах тон-ателье «Ленфильма» начнут записывать речь для аудиокниг. Киностудия заключила договор с изданием «Питер».

Вместе они запишут 10 аудиокниг. Соглашение предусматривает, что количество книг может увеличиться.

Руководить проектом будет заслуженный деятель искусств Российской Федерации и звукорежиссер Наталия Аванесова.

В ее фильмографии такие работы как: «Блондинка за углом», «Сицилийская защита», «Жизнь Клима Самгина» и многие другие. Авенсова работает на киностудии с 1974 года.

Звукорежиссер рассказала, что аудиокниги издательства по жанру абсолютно разные. Она призналась, что в процессе работы они с коллегами сами с удовольствием слушают книги.

Авенесова объяснила, что у студии широкие возможности и они могут создавать даже радиоспектакли.

«Сейчас много платформ для аудиокниг – люди слушают их в транспорте, в машинах, дома. Аудиокниги набирают популярность, и чем профессиональнее они будут озвучены, тем интереснее и приятнее будет их слушать», — заявила Авенсова.

Актеры на озвучание подбираются из базы киностудии «Ленфильм». Это профессионалы, работающие не первый год.

Сначала проходят первоначальные пробы, затем несколько вариантов присылаются издательству, оно утверждает артистов. Для каждой отдельной книги проходит отдельный кастинг.

Руководство киностудия планирует расширять сотрудничество с издательством «Питер».

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