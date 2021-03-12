Спектакли БДТ из-за ремонта здания пройдут на других площадках

Спектакли БДТ из-за ремонта здания пройдут на других площадках
Спектакли БДТ будут проходить на других площадках. Источник: Baltphoto

Спектакли БДТ из-за ремонта исторического здания с 1 апреля временно будут проходить на других площадках.

Постановки пройдут на Второй сцене Каменноостровского театра по адресу пл. Старого Театра, 13, а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа.

К тому же при поддержке Минкультуры РФ будут организованы гастроли БДТ по России, сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.

Напомним, ранее стало известно о закрытии БДТ на ремонт предположительно на полгода. В театре пройдет повторный этап устранения последствий некачественной реконструкции 2011-2014 гг., которая по вине прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвалах и на крыше.

Заказчиком работ выступает Министерство культуры Российской Федерации, а подрядчиком — АО «Ренессанс-Реставрация».

На сегодняшний день выполнено 50% всех работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение следующего полугода пройдет самый трудный этап работ. Специалисты займутся инженерным и театральным оборудованием.

Также в здании театра отремонтируют крышу. Заказчиком вновь выступило Министерство культуры РФ.

Завершение ремонта планируется на четвертый квартал 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что БДТ имени Товстоногова могут закрыть на полгода.

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