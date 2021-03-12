Спектакли БДТ из-за ремонта здания пройдут на других площадках

Спектакли БДТ из-за ремонта исторического здания с 1 апреля временно будут проходить на других площадках.
Постановки пройдут на Второй сцене Каменноостровского театра по адресу пл. Старого Театра, 13, а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа.
К тому же при поддержке Минкультуры РФ будут организованы гастроли БДТ по России, сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.
Напомним, ранее стало известно о закрытии БДТ на ремонт предположительно на полгода. В театре пройдет повторный этап устранения последствий некачественной реконструкции 2011-2014 гг., которая по вине прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвалах и на крыше.
Заказчиком работ выступает Министерство культуры Российской Федерации, а подрядчиком — АО «Ренессанс-Реставрация».
На сегодняшний день выполнено 50% всех работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение следующего полугода пройдет самый трудный этап работ. Специалисты займутся инженерным и театральным оборудованием.
Также в здании театра отремонтируют крышу. Заказчиком вновь выступило Министерство культуры РФ.
Завершение ремонта планируется на четвертый квартал 2021 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что БДТ имени Товстоногова могут закрыть на полгода.