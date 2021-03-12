БДТ имени Товстоногова могут закрыть на полгода

Основное здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова хотят закрыть на ремонт, который будет длиться полгода.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на источники, точные сроки ремонта пока окончательно не определены — этот вопрос обсудят с представителями Минкульта, которые прибудут в театр.

Согласно афише театра, спектакли на Большой сцене после 20 марта не запланированы. Известно, что театр планировалось закрыть с 15 числа на полгода. Это необходимо для устранения замечаний после капитального ремонта, который проводился шесть лет назад. Ремонт планируют провести в связи с проблемами с электрикой, вентиляцией и гидроизоляцией.

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