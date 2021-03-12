БДТ имени Товстоногова могут закрыть на полгода

БДТ имени Товстоногова могут закрыть на полгода
Большой драматический театр в Петербурге планируют закрыть на ремонт. Фото: google.maps

Основное здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова хотят закрыть на ремонт, который будет длиться полгода.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на источники, точные сроки ремонта пока окончательно не определены — этот вопрос обсудят с представителями Минкульта, которые прибудут в театр.

Согласно афише театра, спектакли на Большой сцене после 20 марта не запланированы. Известно, что театр планировалось закрыть с 15 числа на полгода. Это необходимо для устранения замечаний после капитального ремонта, который проводился шесть лет назад. Ремонт планируют провести в связи с проблемами с электрикой, вентиляцией и гидроизоляцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный выделит 30 млн рублей на содержание и ремонт фонтанов Петергофа.

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