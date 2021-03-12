Петербуржцам рассказали о погоде в городе на выходные

Петербуржцам рассказали о погоде в городе на выходные
Осадки в виде снега сменятся дождем в большинстве районов Ленобласти и Петербурга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Начавшийся в пятницу снег продолжит идти в Петербурге и Ленобласти все предстоящие сутки. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, все дело в обширном циклоне, который в ближайшие дни будет определять погоду в регионе. Так, в субботу температура воздуха поднимется до 2-4 градусов тепла. В ночное время столбик термометра опустится до -9 градусов.

Специалист рассказал 78.ru, что осадки в виде снега сменятся дождем в большинстве районов города и области. Ветер в Петербурге утихнет до 6-11 метро в секунду.

В последний день недели ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем потеплеет до +5. Такой характер погоды сохранится в начале недели, а в дальнейшем, возможно, выглянет солнце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик города пообещал петербуржцам на следующей неделе весну.

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Петербуржцам рассказали о погоде в городе на выходные