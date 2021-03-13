Спор между пьяными петербуржцами закончился стрельбой и госпитализацией

В Купчино четверо нетрезвых петербуржцев устроили драку, в результате которой прогремела стрельба.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 марта, на улице Олеко Дундича. Четверо нетрезвых петербуржцев поспорили, после чего один из участников конфликта достал травматический пистолет.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина выстрелил в двух неприятелей. пострадавших госпитализировали с различными повреждениями.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конфликт двух пенсионеров из-за парковочного места на Дунайском закончился стрельбой.