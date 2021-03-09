Конфликт двух пенсионеров из-за парковочного места на Дунайском закончился стрельбой

Конфликт двух пенсионеров из-за парковочного места на Дунайском закончился стрельбой
Внезапный конфликт двух пенсионеров из-за парковочного места привел к стрельбе. Источник: Pixabay

Выстрелом закончился конфликт двух пенсионеров во Фрунзенском районе Петербурга. Они не поделили парковочное место. Из-за внезапной ссоры один из мужчин выстрелил в землю из предмета похожего на пистолет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 марта в ГУ МВД обратилась женщина, которая сообщила, что на парковке около МФЦ на Дунайском проспекте ее мужу 1952 года рождения угрожали пистолетом. Мужчина 1949 года рождения выстрелил в воздух, а второй раз грозился попасть уже в мужа обратившейся в МВД.

Полицией направлен запрос в МФЦ для изъятия видеонаблюдения. Запись с камер будет доступна сотрудникам не ранее 9 марта.

С места происшествия полиция также изъяла аэрозольное устройство самообороны «Пионер».

Ранее gazeta.spb.ru рассказала о том, что в Невском районе Петербурга в результате стрельбы, у станции метро «Проспект Большевиков», одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением.

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