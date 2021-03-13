Группа «охотников» засняла северное сияние над Ладожским озером

Охотники за северным сиянием смогли запечатлеть природное явление, озарившее небо над Ладожским озером.

Удивительные кадры северного сияния, снятые в Приозерском районе, были опубликовано в Telegram-канале «Астро Фото Болото». Автор снял северное сияние с берега водоема на камеру мобильного телефона.

«За каждым кадром стоит много проделанной работы», — написали в мессенджере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увидеть северное сияние в Ленобласти довольно просто, а в некоторых случаях его появление можно даже спрогнозировать. Причиной такого эффекта в небе становятся явления, происходящие на солнце.