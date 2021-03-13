Группа «охотников» засняла северное сияние над Ладожским озером

Группа &#171;охотников&#187; засняла северное сияние над Ладожским озером
Северное сияние. Фото: Telegram-канал «Астро Фото Болото»

Охотники за северным сиянием смогли запечатлеть природное явление, озарившее небо над Ладожским озером.

Удивительные кадры северного сияния, снятые в Приозерском районе, были опубликовано в Telegram-канале «Астро Фото Болото». Автор снял северное сияние с берега водоема на камеру мобильного телефона.

«За каждым кадром стоит много проделанной работы», — написали в мессенджере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увидеть северное сияние в Ленобласти довольно просто, а в некоторых случаях его появление можно даже спрогнозировать. Причиной такого эффекта в небе становятся явления, происходящие на солнце.

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