В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 25 425 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 25 425 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на Covid-19 прошли 25 425 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период было обработано 10 644 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 424 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1150 человек. Добровольцы выполнили 6 045 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном предупредили о высокой вероятности увеличения числа пациентов с коронавирусом.

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