В Смольном предупредили о высокой вероятности увеличения числа пациентов с коронавирусом

В Смольном предупредили о высокой вероятности увеличения числа пациентов с коронавирусом
В Смольном предупреждают о высокой вероятности увеличения числа заражений. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге уровень заболеваемости коронавирусом превышает аналогичные показатели за август прошлого года. В Смольном предупреждают о высокой вероятности увеличения числа заражений.

По данным Межведомственного координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в городе зафиксированы низкие темпы затухания второй волны коронавируса.

Эксперты отмечают, что участие в прививочной кампании молодых людей от 18 лет до 35 лет позволит создать коллективный иммунный барьер, предотвращающий распространение коронавирусной инфекции.

Отмечается, что после применения более 485 тыс. доз вакцины в Санкт-Петербурге не было зарегистрировано случаев осложнений.

С начала пандемии в Северной столице выявлено 378705 случаев заражения COVID-19. Скончались 11573 человека. Выздоровело 326101 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.

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