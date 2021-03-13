Субботним утром Петербург свободен от пробок

Субботним утром Петербург свободен от пробок
Утренние пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Жители Северной столицы высыпаются перед началом новой рабочей недели. Об этом свидетельствует ситуация на дорогах города.

Об этом стало известно в субботу, 13 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 10 часам утра пробки вырастут до 2 баллов, к 14 часам ситуация на дорогах города ухудшится до 4 баллов.

Затрудненное движение наблюдается на Введенской, Садовой, улицах, Измайловском, Славы, Суворовском, Невском и Лиговском проспектах, Московском шоссе и набережной Обводного канала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге потеплеет до +4 градусов и пойдет дождь. В городе сохранится облачная и ветренная погода.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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