Субботним утром Петербург свободен от пробок

Жители Северной столицы высыпаются перед началом новой рабочей недели. Об этом свидетельствует ситуация на дорогах города.

Об этом стало известно в субботу, 13 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 10 часам утра пробки вырастут до 2 баллов, к 14 часам ситуация на дорогах города ухудшится до 4 баллов.

Затрудненное движение наблюдается на Введенской, Садовой, улицах, Измайловском, Славы, Суворовском, Невском и Лиговском проспектах, Московском шоссе и набережной Обводного канала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге потеплеет до +4 градусов и пойдет дождь. В городе сохранится облачная и ветренная погода.