В Госдуме назвали странным запрет CAS на исполнение «Катюши» в качестве гимна

CAS не позволил использовать песню "Катюша" в качестве национального гимна во время Олимпиады. Фото: pixabay.com

CAS не позволил использовать песню "Катюша" в качестве национального гимна во время Олимпиады. Фото: pixabay.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Такое решение прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, фактически под запретом теперь любые композиции на русском языке, «поскольку многие песни имеют то или иное отношение к России».

Как сообщил ТАСС, Свищев отметил, что такой запрет выглядит странно и негативно.

В CAS рассказали, что композиция слишком сильно ассоциируется с Россией.

Напомним, спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на Чемпионатах мира и Олимпийских играх до 2022 года. Об этом сообщает ТАСС. Спортсмены смогут носить форму, которая содержит цвета национального флага, но во время мероприятий не будет звучать гимн РФ. Во время выступлений будет отмечено, что перед зрителями – «нейтральный атлет». Болельщики при этом смогут вывешивать флаги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Катюша» вместо гимна России звучала на ЧМ по хоккею.