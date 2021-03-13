На юге Петербурга пересчитают дятлов по поручению вице-губернатора Бондаренко

На юге Петербурга пересчитают дятлов по поручению вице-губернатора Бондаренко
Птиц отследят и пересчитают в более теплую погоду. Фото: Pixabay

В Полежаевском парке в Красносельском районе Северной столицы по поручению городской администрации пересчитают особей малого пестрого дятла, включенного в Красную книгу.

Соответствующее решение власти приняли после обращения орнитолога Романа Орлова. Специалист заметил птицу в парке на юге Петербурга и предложил внести редкую особь в базу наблюдений. В официальном ответе вице-губернатора Северной столицы Николая Бондаренко сообщается, что с потеплением на территории зеленой зоны проведут мониторинг, чтобы подтвердить обитание вида. Если информация окажется достоверной, эксперты также вычислят количество проживающих в парке птиц.

Отметим, что Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга создал базу краснокнижных видов живых существ, встреченных в городе. При этом встреча Романа Орлова с малым пестрым дятлом оказалось не единственной: такую же птицу петербуржцы замечали в Южно-Приморском парке, о чем рассказали в социальных сетях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор взял под опеку брошенного тигрового питона, найденного в квартире в поселке Низино.

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На юге Петербурга пересчитают дятлов по поручению вице-губернатора Бондаренко