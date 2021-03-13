Ученые нашли сходство между людьми и странными доисторическими обитателями океана

Ученые нашли сходство между людьми и странными доисторическими обитателями океана
Доисторические обитатели океанического дна оказались ближе к человеку, чем можно было предположить. Фото: pixabay

Исследователи Смитсоновского Национального музея выявили сходство между человеком и эдиакарской биотой — комплексом древних организмов, более 500 миллионов лет назад населявших дно океана.

Эти животные, по словам ученых, настолько странные и разные, что их трудно отнести к какой-либо категории современных живых существ. Эксперты, однако, установили, что биота имела рудиментарные органы нервной системы, которые регулировались теми же типами генетических элементов, которые до сих пор есть у животных и человека.

Кроме того, согласно результатам генетического анализа, эдиакарская биота имела предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы. Таким образом, у сегодняшнего человека гораздо больше сходства с древним организмом, чем можно было предположить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как найденная под Карибским морем река влияет на климат.

биология доисторические животные


 

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