Ученые рассказали, что найденная под Карибским морем река влияет на климат

Найденная под Карибским морем река влияет на климат всей Земли. Источник: pixabay

Найденная под Карибским морем река влияет на климат всей Земли. Источник: pixabay

Команда американских геологов нашла под Карибским морем мощную реку камней, которой около 8 млн лет.

Исследование, опубликованное в Nature Communications специалистами из Колледжа естественных наук и математики UHО, показали, что обширные течения, которые выглядят, как громадные реки, текут глубоко внутри морей. Их температура постоянно меняется, тем самым формируя климатические условия на Земле.

Действия подводных рек похожи на волны, накрывающие океан, только визуально это не так сильно заметно.

Но эти гигантские течения переносят столько тепла по всему миру, что играют решающую роль в формировании климата Земли.

Из-за глубин и давления океана, из-за соленой морской воды инструменты ученых быстро приходят в негодность. Что делает работу по освоению дна океана медленной и дорогой.

Сегодня ученые ясно понимают неразрывность связи моря с настоящим и прошлым климатом. Это может помочь в предсказании учеными будущего нашей планеты.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ученые назвали продукты для снятия стресса.