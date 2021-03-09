Ученые назвали продукты для снятия стресса

Они советуют восполнять нехватку витаминов, употребляя определенные продукты.

Ученые советуют внимательно следить за своим рационом в начале весны, так как может появиться сезонная депрессия. Об этом пишет портал «ДокторПитер».

Эксперты отмечают, что причиной депрессии может стать дисбаланс химических веществ в организме. Чтобы его не было, стоит восполнить недостаток витамина D. Для этого нужно есть, например, рыбу – форель и лосось.

Вместо сахара ученые рекомендуют употреблять свежие ягоды. Также для поддержания хорошего настроения можно есть цельнозерновой хлеб в сочетании с хумусом и курицей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, как распознать депрессию. Специалист также отметила, что вторым признаком может стать снижение внимание, концентрации. Часто пациенты с депрессией начинают винить себя во всем без определенной причины.