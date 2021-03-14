Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по избавлению от длительного кашля, который преследует многих переболевших коронавирусом пациентов.
В своем аккаунте в Instagram медик отметил, что избавиться от постковидного кашля с помощью «волшебных таблеток» не получится. При этом эксперт дал несколько общих рекомендации по эффективному восстановлению после коронавирусной инфекции.
Комаровский посоветовал регулярно прибегать к дозированным физическим нагрузкам, совершать прогулки на свежем воздухе, желательно — возле водоемов и в лесу, правильно питаться и не погружаться в депрессивное состояние, придерживаться позитивного взгляда на мир. Врач подчеркнул, что оптимизм является важным аспектом борьбы с последствиями COVID-19.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников дал объяснение избыточной смертности от коронавируса.