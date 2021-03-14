Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса

Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса
Бороться с постковидным кашлем можно только с помощью общих рекомендаций по восстановлению: умеренные физические нагрузки, спокойствие, прогулки на свежем воздухе, здоровый сон и правильное питание, а также хорошее настроение. Фото: pixabay

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по избавлению от длительного кашля, который преследует многих переболевших коронавирусом пациентов.

В своем аккаунте в Instagram медик отметил, что избавиться от постковидного кашля с помощью «волшебных таблеток» не получится. При этом эксперт дал несколько общих рекомендации по эффективному восстановлению после коронавирусной инфекции.

Комаровский посоветовал регулярно прибегать к дозированным физическим нагрузкам, совершать прогулки на свежем воздухе, желательно — возле водоемов и в лесу, правильно питаться и не погружаться в депрессивное состояние, придерживаться позитивного взгляда на мир. Врач подчеркнул, что оптимизм является важным аспектом борьбы с последствиями COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников дал объяснение избыточной смертности от коронавируса.

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