На дне Индийского океана начал зарождаться новый материк

Группа исследователей из Франции и Австралии вычислили место зарождения нового материка. Седьмой материк постепенно образуется в Индийском океане.

Раньше считалось, что новые материки могут появляться исключительно на границах суши и океана, поскольку континентальные породы слишком грубые, а океанические — слишком мягкие и складчатые, из-за чего усложняется образование земной тверди.

То, что видят ученые сегодня, опровергает устоявшуюся теорию. Похоже, что на океаническом плато также могут образовываться материки. Признаки такого процесса эксперты заметили в скопившейся после извержения вулкана магме на дне Индийского океана, передает журнал Terra Nova. Сейчас на этом месте располагается архипелаг Кергелен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском океанариуме впервые появился на свет малыш-морской скат.