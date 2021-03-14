На дне Индийского океана начал зарождаться новый материк

На дне Индийского океана начал зарождаться новый материк
Фото: pixabay

Группа исследователей из Франции и Австралии вычислили место зарождения нового материка. Седьмой материк постепенно образуется в Индийском океане.

Раньше считалось, что новые материки могут появляться исключительно на границах суши и океана, поскольку континентальные породы слишком грубые, а океанические — слишком мягкие и складчатые, из-за чего усложняется образование земной тверди.

То, что видят ученые сегодня, опровергает устоявшуюся теорию. Похоже, что на океаническом плато также могут образовываться материки. Признаки такого процесса эксперты заметили в скопившейся после извержения вулкана магме на дне Индийского океана, передает журнал Terra Nova. Сейчас на этом месте располагается архипелаг Кергелен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском океанариуме впервые появился на свет малыш-морской скат.

индийский океан новый материк


 

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