Врач назвал факторы, способствующие легкому заражению коронавирусом

В городской местности статистика заболеваемости коронавирусом хуже, чем в сельской. Фото: Pixabay

В городской местности статистика заболеваемости коронавирусом хуже, чем в сельской. Фото: Pixabay

Пыль, выбросы промышленных предприятий и пыльца растений — это аллергены, которые повышают шансы подхватить Covid-19. Об этом рассказал аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По его словам, в городской местности ситуация с заболеваемостью хуже, чем в сельской. Она усугубляется «скученностью» людей.

Как сообщил URA.RU, особую опасность представляют химические, нефтеперерабатывающие и металлургические производства, а также дым из выхлопных труб транспортных средств.

«У аллергиков проницаемость для вирусов всегда выше, чем у неаллергиков», — заявила аллерголог-иммунолог, завкафедрой в Астраханском медицинском университете Ольга Башкина.

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