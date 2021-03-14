Врач назвал факторы, способствующие легкому заражению коронавирусом

Врач назвал факторы, способствующие легкому заражению коронавирусом
В городской местности статистика заболеваемости коронавирусом хуже, чем в сельской. Фото: Pixabay

Пыль, выбросы промышленных предприятий и пыльца растений — это аллергены, которые повышают шансы подхватить Covid-19. Об этом рассказал аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По его словам, в городской местности ситуация с заболеваемостью хуже, чем в сельской. Она усугубляется «скученностью» людей.

Как сообщил URA.RU, особую опасность представляют химические, нефтеперерабатывающие и металлургические производства, а также дым из выхлопных труб транспортных средств.

«У аллергиков проницаемость для вирусов всегда выше, чем у неаллергиков», — заявила аллерголог-иммунолог, завкафедрой в Астраханском медицинском университете Ольга Башкина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как избавиться от кашля после коронавируса.

аллергия пандемия пыль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал факторы, способствующие легкому заражению коронавирусом
В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
На дне Индийского океана начал зарождаться новый материк
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили LADA c 15 марта
Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса
На Наличной внедорожник на скорости смял такси, водитель погиб
Кардиолог: отеки могут быть признаком опасных болезней
В квартире на улице Бадаева «накрыли» подпольное казино